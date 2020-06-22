Торговые центры столицы продолжат работать по сокращенному графику

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Об этом заявил генеральный примар Ион Чебан в ходе сегодняшнего заседания муниципальных служб. По словам градоначальника, о высоком риске заражения предупреждают врачи.

– В пятницу на заседании Муниципальной комиссии по общественному здоровью врачи аргументировали, что еще рано открывать торговые центры с обычным графиком, риск слишком велик. Мы учитываем все мнения, но рекомендации специалистов в нынешних условиях являются самыми важными, – отметил Чебан.

Он также подчеркнул, что организация любых мероприятий во всех учреждениях запрещена. В связи с этим Управление социальной помощи вместо горячих обедов будет раздавать нуждающимся людям пакеты с продуктами питания.

Стоит отметить, что за всё время пандемии в Кишиневе было зарегистрировано 4225 случаев заражения, а в настоящее время из 672 мест в больницах 606 уже заняты.

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