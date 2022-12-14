В медицинских учреждениях Кишинёва установят торговые автоматы

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Торговые автоматы будут установлены в государственных медико-санитарных учреждениях муниципия Кишинёв. Через них будут распределяться товары, изделия и аксессуары для предотвращения и профилактики ВИЧ/СПИДа и передающихся половым путем инфекций. Соответствующий проект решения был одобрен Муниципальным советом Кишинёва.

Аппараты появятся в центрах семейных врачей столичных секторов, а также в Городской клинической больнице фтизиопульмонологии. Заместитель начальника Главного управления медико-социальной помощи Марина Буга на заседании МСК отметила, что проект разрабатывается в рамках Муниципальной программы по профилактике и контролю ВИЧ/СПИДа и ИППП на 2022-2025 годы, передаёт ipn.md.

Она включает информационные и коммуникационные мероприятия, направленные на пропаганду правильных знаний и безопасного поведения для профилактики ВИЧ и передающихся половым путем инфекций, особенно среди молодёжи. Кроме того, речь идёт о доступе к услугам добровольного тестирования и конфиденциального консультирования на ВИЧ и другие инфекции, а также о покрытии дерматовенерологическими услугами и тестированием на ВИЧ/ИППП.

Бенефициарами мер, предусмотренных планом, являются жители муниципия Кишинёв, особенно подростки, молодёжь и люди из уязвимых групп.

– Основной целью является мобилизация усилий на местном уровне для усиления борьбы с ВИЧ/СПИДом в Республике Молдова с уделением повышенного внимания мероприятиям по профилактике ВИЧ, доступу к продуктам для профилактики, популяризации тестирования на ВИЧ, в том числе в контексте пандемического кризиса, вызванного COVID-19, – говорится в проекте решения.

По данным Национального агентства общественного здоровья, на 1 января 2022 года в Республике Молдова было зарегистрировано более 15 тысяч случаев заражения ВИЧ. За первые 10 месяцев текущего года подтверждено 753 новых случая.

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