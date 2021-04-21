Торговцы стройматериалами на улице Каля Басарабией “переедут” на улицу Кэрбунарь

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Около 300 грузовиков с незаконно продаваемыми стройматериалами на улице Каля Басарабией будут перемещены на специализированный рынок по адресу улица Кэрбунарь, 9. Об этом сообщил генеральный примар Кишинёва Ион Чебан.

Так, мунпредприятие «Центральный рынок» переобустроит рынок по адресу Кэрбунарь, 9, на котором в настоящее время расположены 2 павильона общей площадью около 3000 м² и осуществляется сезонная торговля посадочным материалом и птицей. Расходы, необходимые для обустройства на территории рынка площадки в 1,5 га, также возьмёт на себя муниципальное предприятие.

Данная мера позволит решить проблему несанкционированной торговли на улице Каля Басарабией, упорядочить дорожное движение в этом районе и сохранить чистоту возле реки Бык, где сейчас беспорядок и грязь из-за торговцев строительными материалами, – заметил градоначальник.

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