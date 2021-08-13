Торговали наркотиками: в домах членов наркогруппировки прошли обыски (ВИДЕО)

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Правоохранители разоблачили преступную группу, специализирующуюся на незаконном обороте наркотических веществ. За членами группы в течение трёх месяцев велось наблюдение, после чего последовали задержания.

В конце апреля в пункте пропуска “Паланка” был задержан мужчина, в багаже ​​которого были обнаружены 12 пакетиков с измельчённым наркотическим веществом. Под пальто гражданин также спрятал пакет, в котором находилось около килограмма синтетических наркотиков.

В рамках заведённого дела было проведено пять обысков в домах нескольких подозреваемых. В результате были задержаны ещё трое человек и изъяты марихуана, PVP-наркотики, растения конопли и пр. Как выяснилось, участники группировки ввозили в страну запрещённые вещества и сбывали их через Telegram.

До вынесения судебного решения задержанные граждане помещены в следственный изолятор ИП Каушан.

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