Торговали наркотиками: у пары из Сынжерей нашли 1,5 кг “соли”

Торговали наркотиками: у пары из Сынжерей нашли 1,5 кг “соли”

Правоохранители задержали 26-летнего мужчину и его 25-летнюю сожительницу за сбыт наркотиков в особо крупных размерах.

Пара распространяла наркотики в Кишинёве, продавая “соль” через интернет-магазин. При задержании сотрудники правоохранительных органов изъяли у женщины 240 пакетиков с PVP. Позже, при обысках в доме наркоторговцев, были обнаружены ещё около 1,5 кг “соли” и 30 гр марихуаны.

Изъятые вещества подлежат уничтожению, разбирательство продолжается.

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