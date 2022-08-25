Торговали наркотиками: у пары из Сынжерей нашли 1,5 кг “соли”

0

Правоохранители задержали 26-летнего мужчину и его 25-летнюю сожительницу за сбыт наркотиков в особо крупных размерах.

Пара распространяла наркотики в Кишинёве, продавая “соль” через интернет-магазин. При задержании сотрудники правоохранительных органов изъяли у женщины 240 пакетиков с PVP. Позже, при обысках в доме наркоторговцев, были обнаружены ещё около 1,5 кг “соли” и 30 гр марихуаны.

Изъятые вещества подлежат уничтожению, разбирательство продолжается.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.