Торговали наркотиками: двое сожителей отправятся в тюрьму

Торговали наркотиками: двое сожителей отправятся в тюрьму

Суд Буюкан назначил паре из столицы 5 лет и 4 года и 8 месяцев тюрьмы за торговлю наркотиками.

По материалам прокуратуры, сожители торговали запрещёнными веществами через онлайн-приложения. На часть заработанного подсудимые приобретали изделия из золотых и серебряных сплавов. В ходе обысков полиция обнаружила 88 драгоценных изделий массой более полукилограмма. Драгоценности были конфискованы в пользу государства.

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