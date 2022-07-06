Топалэ: Я верю в реформу высшего образования

0

Министерство образования пока не намерено отказываться от инициированной реформы высшего образования, по результатам которой некоторые вузы страны будут объединены с другими, более крупными. Как отметил на пресс-конференции министр образования Анатолий Топалэ, в настоящее время проект проходит обсуждения, после чего станет ясна его конечная форма и будет ли он осуществлён вообще. Однако сам министр считает, что эти изменения необходимы.

– Я верю в эту реформу. Считаю, что она только пойдёт на пользу дидактическим кадрам и студентам, – сказал Топалэ.

Министр также заверил, что процесс реорганизации университетов не предусматривает ликвидацию ни единого вуза. Анатолий Топалэ обещает, что преподаватели не останутся без работы, а студенты – без места обучения.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.