Топалэ: Я верю в реформу высшего образования

Топалэ: Я верю в реформу высшего образования

Министерство образования пока не намерено отказываться от инициированной реформы высшего образования, по результатам которой некоторые вузы страны будут объединены с другими, более крупными. Как отметил на пресс-конференции министр образования Анатолий Топалэ, в настоящее время проект проходит обсуждения, после чего станет ясна его конечная форма и будет ли он осуществлён вообще. Однако сам министр считает, что эти изменения необходимы. 

– Я верю в эту реформу. Считаю, что она только пойдёт на пользу дидактическим кадрам и студентам, – сказал Топалэ. 

Министр также заверил, что процесс реорганизации университетов не предусматривает ликвидацию ни единого вуза. Анатолий Топалэ обещает, что преподаватели не останутся без работы, а студенты – без места обучения.

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