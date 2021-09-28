Топ-5 продуктов с высоким содержанием йода

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Что можно купить в магазине?

Жители областей, далёких от моря, очень часто испытывают дефицит йода – крайне важного элемента для здоровья и хорошего функционирования организма.

Этот микроэлемент является составной частью гормонов щитовидной железы и участвует в развитии всех органов и систем: гормоны регулируют обмен белков, жиров и углеводов, деятельность нервной системы, сердца и сосудов. Так что недостаток йода отражается на нашем здоровье негативно: человек чувствует упадок сил, снижение работоспособности, сонливость, развиваются отёки конечностей. Повышается холестерин и нарушается обмен веществ, снижается внимание, замедляются умственные реакции.

Поэтому так важно получать йод в нужном количестве. Но кроме йода в рационе и в организме должны присутствовать элементы, которые облегчают всасывание и усвоение этого важного микроэлемента. Такие как:

кальций;

селен;

железо;

медь;

магний;

цинк;

витамины Е, А и С.

Также есть продукты, которые мешают усвоению йода. Их лучше не сочетать с йодистыми продуктами в пределах одного обеда. Это цветная и краснокочанная капуста, репа, редис, горчица, брюква, соя.

Дневная норма

В день взрослому человеку необходимо получать до 150 мкг йода, а беременным и кормящим женщинам – до 200 мкг. И получать его необходимо из еды, так как в организме йод не синтезируется. Так что диетологи рекомендуют использовать йодированную соль и не забывать про йодосодержащие продукты.

Причём совсем не обязательно покупать дорогие продукты, йод содержится и в самой простой пище, которая обойдётся даже дешевле, чем витаминки из аптеки.

Пять недорогих продуктов, богатых йодом

Морская капуста

Дневная норма йода содержится в 70-100 г капусты. Неудивительно, что у морской капусты запах – как от пузырька с йодом. При этом калорийность морской водоросли – всего 25 килокалорий. Кроме того, в морской капусте содержатся витамины A, E, C, группы B, а также железо и магний.

Хек

100 граммов филе хека содержат 160 мгк ценного йода. Кроме него в этой скромной рыбке есть редкий и жизненно необходимый витамин B 12 (всего 100 г хека дадут 80% от дневной нормы), витамин D и витамин PP. Много в хеке фосфора, серы, калия, а также хрома и кобальта. Многие микроэлементы, содержащиеся в нём, помогают усваиваться йоду.

Пикша

Ещё одна недорогая, но крайне полезная и очень вкусная рыба. Пикша содержит около 160 мкг йода. Она немного похожа на треску, так как является ей родственницей, но стоит дешевле, а по качеству может быть даже лучше, так как редко попадается сухой и перемороженной, а с треской, увы, это случается часто. Пикша обладает ценными и хорошо усваиваемыми протеинами, насыщенными и ненасыщенными жирными кислотами, а также содержит селен и фосфор.

Картофель

Большая порция картофельного пюре – и две трети дневной потребности в йоде закрыты, так как в 100 граммах картофеля содержится 60 мкг этого элемента. Хотя лучше всего готовить картофель в духовке, не очищая от кожуры. Так в нём лучше сохраняются полезные вещества. А их в картофеле немало – помимо йода, ещё и калий, фосфор, магний, кальций, цинк, очень важный для нашего иммунитета элемент. Есть также витамин C. Наибольшее количество полезных веществ в картофеле содержится как раз осенью.

Фейхоа

100 граммов этого плода содержат 70 мкг йода. Фейхоа растёт в морских районах. К нам в большинстве случаев эта ягода попадает с побережья Чёрного моря, из Сочи или Крыма. Фейхоа содержит массу полезных для здоровья человека веществ. Зрелые плоды богаты витаминами С, Е, РР, группы В, микроэлементами, пектинами, флавоноидами, клетчаткой. В плодах содержатся органические кислоты, в том числе яблочная, лимонная, а также 5 незаменимых аминокислот. Плюс фейхоа в том, что ягоду можно есть в сыром виде, а это значит, что весь йод сохранится в ней и не будет разрушаться при термообработке, как в случае с рыбой.

Разрушение

Нужно иметь в виду, что при нагревании йод разрушается. 190 мкг содержится только в сырых креветках. Кстати, их часто едят в сыром виде, если, конечно, попался хороший и свежий продукт. В отварных креветках уже 110 мкг йода, а в жареных – совсем мало, всего 11. Так что лучше съесть сырую хурму или фейхоа, чем полную тарелку жареной рыбы.

Избыток в организме

Он не менее опасен, чем его дефицит, и влечёт за собой раздражительность, слабость, потливость, исхудание, склонность к диарее, раннее поседение, атрофию мышц. Избыток йода опасен различными заболеваниями щитовидной железы, может развиться базедова болезнь с зобом.

Если вы увлекаетесь морепродуктами и использованием йодированной соли, то стоит обратиться к врачу и сдать анализы на содержание йода. Возможно, у вас не дефицит, а переизбыток этого элемента. Тут не стоит заниматься самолечением, правильную диету сможет порекомендовать только врач.

Мария Тихменёва

важно

В день взрослому человеку необходимо получать до 150 мкг йода, а беременным и кормящим женщинам – до 200 мкг. И получать его необходимо из еды, так как в организме йод не синтезируется.

вопрос – ответ

можно ли переборщить?

Употребляю много йодированной соли. Возможна ли передозировка йода?

А. Кройтор, Бельцы

Передозировка йода при использовании йодированной соли исключена. Чаще она фиксируется у людей, работающих на производствах, связанных с йодом или при превышении дозировки йодосодержащих препаратов (раствора Люголя, Йодомарина и т. д.).

Считается, что доза йода до 1 мг совершенно безопасна, хоть и выше, чем необходимо. Японцы, например, употребляют йод в среднем 14 мг в сутки и более, что в сотни раз выше необходимой и безопасной дозы, но в результате у них чаще развиваются аутоиммунные заболевания щитовидной железы.

При получении запредельной дозы йода (например, в виде Люголя) может развиться Эффект Вольфа-Чайкова – временное блокирование функции щитовидной железы, но это состояние, как правило, самопроизвольно проходит.