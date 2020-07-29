Авторский комментарий депутата ПСРМ, политолога Богдана Цырди.

Топ-12 отличий правительств Санду и Кику:

1. Майя Санду оставила 11 тысяч бюджетников без зарплат. Ион Кику рассчитался с долгами.

2. Санду реэшелонировала 100 млн леев долга Avia Invest, что позволило компании сохранить за собой аэропорт. Кику расторг договор о концессии.

3. Санду увеличила НДС на HORECA (гостиницы, рестораны, кафе) с 12 до 20%. Кику понизил НДС до 15%!

4. В июне-июле 2019 года Санду даже не встретилась с аграриями, чей урожай пострадал от града. Помощь – 0. Кику встретился, выделил помощь в 300 млн леев!

5. Санду отказалась повышать пособия комбатантам и афганцам. Сказала, что нет денег. Кику увеличил им пособие со 100 до 300 леев в месяц.

6. Санду сохранила высокие цены на медуслуги, повышенные с подачи Руксанды Главан. При Кику гемодиализ подешевел на 400 леев, гемодиафильтрация – на 450 леев, цитологическое исследование – на 63 лея, т. е. в два раза;

7. При Санду бюджет на ремонт дорог составлял 2727 млн, при Кику — более 6 млрд леев!

8. При Санду даже не шла речь о повышении зарплат медикам и персоналу больниц. При Кику их зарплаты вырастут на 30 % с сентября, 30% – c января, на 40% – с июля 2021-го!

9. Санду даже не заикалась о дальнейшей выплате 700 леев для пенсионеров. Правительство Кику по инициативе президента выплатило их в феврале, выплатит и в октябре. Внедрена еще одна инициатива Игоря Додона – о выплате пособия в течение пяти лет в случае смерти одного из супругов, который вышел на пенсию!!! Кто еще сделал такое?!

10. Санду даже не говорила о национальных проектах, дорогах, ЖДМ. Кику завершает в августе газопровод Яссы -Унгены, в сентябре — Арена-Кишинэу. Для ЖДМ закуплено 12 локомотивов, запущена объездная вокруг Кишинева, сотни сел получили по 1 млн леев на дороги!

11. Санду ничего не сделала при повышении цен на электричество, бензин. Кику реагировал каждый раз. Цены на бензин упали на несколько леев.

12. Санду отказалась ездить в Москву. Кику — первый за последние 7 лет премьер Молдовы, который уже 20 ноября 2019 года встретился с премьером РФ Дмитрием Медведевым!

P.S. При Кику не закрыты ни одна школа, больница, детсад. Несколько больниц были модернизированы.

Чуть не забыл.

По количеству выполненных условий по программе макрофинансовой помощи от ЕС 12:0 в пользу Кику.