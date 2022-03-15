Толочко: Фракция ПСРМ всегда поддержит социальные инициативы, направленные в помощь людям (ВИДЕО)

0

Фракция ПСРМ в Мунсовете Кишинёва с первых дней приходит на помощь беженцам из Украины, оказывая им посильную поддержку. Об этом на заседании МСК говорила мунсоветник Партии социалистов Александра Толочко.

За считанные дни Кишинёв научился оперативно и организованно оказывать необходимую помощь, начиная с мелочей и заканчивая логистикой, размещением, питанием, оказанием медицинской и психологической помощи, обеспечением хотя бы минимумом тех, кто в этом нуждается. Наша маленькая, небогатая страна показала, что сердце и душа у нашего народа безграничны. Наверное, в Молдове нет ни одного человека, который оказался безразличным к горю людей, – отметила она.

Толочко подчеркнула, что с первого дня в режиме нон-стоп задействованы и помогают все подразделения примарии, претуры, управления, экономические агенты, сектор HoReCa. Из резервного фонда Кишинёва было выделено более 4 млн леев на расходы по решению вопросов распределения, размещения и других нужд беженцев из Украины.

Регулярно с советниками из фракции ПСРМ мы находимся в центре «Молдэкспо», сотрудничаем с экономическими агентами, которые помогают с приобретением продуктов питания, постельного белья, всего самого необходимого, а также перечисляют пожертвования на благотворительные счета. Хочу подчеркнуть, что фракция социалистов всегда поддержит любую инициативу социального характера. Каждый день мне звонят знакомые, друзья, малознакомые люди, которые в силу своих возможностей хотят помочь. Думаю, каждому из вас звонят и хотят предложить свою помощь. Поэтому я призываю и дальше всех людей доброй воли продолжать помогать и быть рядом с теми, кто как никогда нуждается в нашей помощи, – подытожила она.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.