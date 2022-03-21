Только три столичные больницы задействованы в лечении пациентов с коронавирусом

Только три столичные больницы задействованы в лечении пациентов с коронавирусом

Начальник Главного управления социальной помощи и здравоохранения Борис Гылкэ заявил сегодня на онлайн-заседании глав муниципальных служб, что количество больниц, в которых сейчас лечат пациентов с COVID-19, сократили до трёх.

По его словам, больных коронавирусом на сегодняшний день госпитализируют в Родильный дом №2, больницу “Святой Архангел Михаил” и Детскую инфекционную больницу. Он уточнил, что муниципалитет выделил пациентам с COVID-19 165 коек и девять мест в реанимации, передает moldpres.md.

– Статистика показывает, что число больных снижается, а смерти от COVID-19 не регистрируются, — сказал Гылкэ.

За последние 24 часа в Республике Молдова выявлено 240 случаев заражения новым коронавирусом, летальных исходов нет.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md