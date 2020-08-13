“То появляются, то исчезают”: любопытные факты о декларировании земельных участков представительницей “Про-Молдова” (ФОТО)

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Депутат ПСРМ Олег Липский обратился сегодня в Национальный орган по неподкупности по факту обнаруженных несоответствий в декларациях о доходах депутата “Про-Молдова” Элеоноры Граур. По мнению социалиста, Граур на протяжении многих лет утаивала правду об имуществе, которым владеет.

В частности, отметил Липский, будучи начальником в одном из управлений Министерства образования в 2008-2011 годах, Граур скрывала доходы мужа. Но больше всего вопросов возникает по поводу участков, которыми владеет депутат: они то появляются в ее декларациях, то исчезают. Логического объяснения, констатирует депутат ПСРМ, этому нет.

– В декларациях за 2012-2014 годы Граур указала, что владеет 27 объектами недвижимости. В 2015 году их число выросло до 37, но данных ни о площади участков, ни о времени и порядке их приобретения представлено не было. В результате анализа мы узнали, что 33 участка были куплены до 2012 года, а еще 4 – в 2014 году. То есть, Элеонора Граур владела 37 участками до 2014 года включительно, но “забывала” указывать в декларациях 10 из них, – пишет Липский.

В то же время, отмечает депутат, согласно декларации за 2015 год Граур приобрела в 2008 году строение из категории “другое недвижимое имущество”, но не отразила его ни в более ранних декларациях, ни в тех, что были поданы позднее. Эти и другие несоответствия предстоит проверить компетентным органам.

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