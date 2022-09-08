В Каменке загорелся сарай с домашними животными

В Каменке загорелся сарай с домашними животными

Огнём было охвачено 60 кв. метров кровли сарая. Горели балки, солома и шифер.

На локализацию возгорания двум пожарным расчётам потребовалось около 13 минут, на ликвидацию – полтора часа. Удалось спасти кроликов, нутрий и козу. Никто не пострадал.

Инспектор пожарного надзора выяснил: в трёх метрах от сарая располагалась самодельная печка. На ней хозяин варил еду домашним животным. Уходя, не потушил тлеющие угли. Искра попала на стог сена у сарая. Разгоревшееся пламя перекинулось на крышу строения. Нарушение правил безопасности и привело к пожару.

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