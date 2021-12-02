Тёплый приём: Игорь Додон пообщался с жителями Рышкан на улицах и рынке (ФОТО, ВИДЕО)

0

Председатель Партии социалистов продолжает регулярные рабочие поездки по стране. Сегодня он отправился в город Рышканы.

Люди не скрывают тревоги за настоящее и будущее, жалуются на повсеместный рост цен и тарифов, упрекают власти в отсутствии интереса к проблемам страны.

– Со своей стороны обещал, что буду и далее по мере возможностей помогать. Мы работаем с народом и для народа! – написал Игорь Додон на своей странице в соцсети.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.