Тёплый приём и искренние беседы: Додон провёл 9 встреч в Гагаузии (ВИДЕО)

Тёплый приём и искренние беседы: Додон провёл 9 встреч в Гагаузии (ВИДЕО)
Визит Игоря Додона в Гагаузию выдался плодотворным. Накануне независимый кандидат в президенты провёл 9 встреч с жителями Чадыр-Лунгского и Комратского районов. Беседы состоялись в очень теплой и дружеской атмосфере.

– Спасибо, Гагаузия! Спасибо за поддержку Ирине Фёдоровне Влах! Рад, что вокруг так много людей, которые верят в меня. Вместе мы справимся! – подытожил Додон на своей странице в соцсети.
Напомним, президентские выборы пройдут 1 ноября.

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