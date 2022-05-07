Тёплая весенняя погода установится в Молдове в выходные

Тёплая весенняя погода установится в Молдове в выходные

Жителей Молдовы ожидает тёплый и солнечный уикенд. Воздух прогреется до +20 градусов. Об этом сообщил Государственный гидрометеоцентр.

Так, 7 и 8 мая в центральных районах страны днём воздух прогреется до +20 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до +6..+8 градусов. В северных районах дневная температура составит максимум +18 градусов, а ночная – от +4 до +6 градусов. При этом прогнозируется переменная облачность, но без осадков. В южных районах в выходные будет до +22 днём и до +8 ночью.

Следующая неделя начнется с кратковременных дождей в центральных и северных районах страны.

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