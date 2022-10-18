Тёмная полоса

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О подорожании электроэнергии и смене поставщика

Анастасия Погодина, info@aif.md

Вслед за повышением тарифа на природный газ Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) приняло решение удовлетворить запрос поставщиков электроэнергии об увеличении стоимости оказываемой ими услуги.

Свет становится роскошью

Как писала «АиФ в Молдове» в материале «БеспроСВЕТная жизнь», опубликованном в прошлом номере, компания Premier Energy, обеспечивающая электроэнергией центр и юг страны, запросила повышения тарифа с 2,64 до 3,23 лея/кВтч, а FEE Nord, снабжающая электричеством север Молдовы, – с 2,86 до 3,76 лея/кВтч. 11 октября НАРЭ утвердило для бытовых потребителей Premier Energy тариф в 3,15 лея/кВтч (на 8 банов ниже запрашиваемого), а для получателей услуг FEE Nord – в 3,21 лея/кВтч (на 55 банов меньше).

По новым тарифам мы начнём платить не задним числом, с 1 октября, как просили поставщики, а с момента, когда документ будет опубликован в «Официальном мониторе».

– Бытовые конечные потребители будут платить тариф без НДС, – заявила СМИ одна из директоров НАРЭ Виолина Шпак. – А небытовые потребители будут платить НДС в размере 20%. Таковы правила электроэнергетического сектора.

НАРЭ утвердило для бытовых потребителей Premier Energy тариф в 3,15 лея/кВтч, а для получателей услуг FEE Nord – в 3,21 лея/кВтч.

Временная альтернатива

Повышение тарифа на электроэнергию в Молдове случилось буквально на второй день после того, как Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине, в результате чего существенно пострадала энергетическая инфраструктура страны-соседки. По этой причине был прекращён экспорт электроэнергии с Украины в ЕС и Республику Молдова. А наша страна покупала там около 30% потребляемой энергии.

После того как соседнее государство прекратило экспорт электричества, ответственные лица РМ объявили, что всю электроэнергию наша страна получает от Молдавской ГРЭС, которая, как ранее сообщил на брифинге для прессы вице-премьер Андрей Спыну, продаёт нам услугу по цене $62,5/МВтч (напомним, что у двух украинских компаний РМ закупала электроэнергию по $77 и $132, поэтому средняя стоимость составляла $68,9/МВтч). Однако уже в четверг, 13 октября, была обнародована информация о том, что наша страна будет приобретать электроэнергию в Румынии по цене 450 румынских леев/МВтч, т. е. примерно €90/МВтч.

– Цена электроэнергии будет ниже рыночной, и мы с 14 октября будем получать из Румынии те 30%, которые больше не поступают с Украины, – сказал А. Спыну. – Это возможно, потому что нам удалось синхронизировать нашу систему с европейской электроэнергетической системой ещё в марте.

Румынская сторона приняла чрезвычайное постановление, в котором оговаривается, что «производители электроэнергии обязаны заключать двусторонние контракты в пределах имеющихся объёмов в первую очередь с торговцами/поставщиками электроэнергии, назначенными правительством». От РМ такой назначенной компанией является «Энергоком».

Режим экономии

Для того чтобы недостающий объём электричества поставлялся Молдове румынской стороной, у них самих должно вырабатываться его достаточное количество. В этой связи теперь все ответственные лица, профильные компании и учреждения РМ призывают граждан экономить электроэнергию. Власти обратились к населению с просьбой не пользоваться сразу всеми электроприборами и потреблять минимальное количество энергии с 7:00 до 11:00 и с 18:00 до 23:00. Людям советуют больше бывать на свежем воздухе, подниматься по лестницам пешком, а не на лифте, отдавать предпочтение общению с близкими, а не просмотру телевизора и так далее.

А в Унгенах решили экономить на уличном освещении. Помимо того что мэрия обратилась к жителям с просьбой максимально экономить электричество, чтобы избежать приостановки его подачи на более длительное время, там было принято решение отключать свет на улицах с 23:30 до 5 утра. Припозднившимся придётся запасаться фонариками.