Тяжесть постковидного синдрома зависит от иммунитета

Тяжесть постковидного синдрома зависит от иммунитета

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, что сильный иммунитет, оставшийся у человека после перенесённого COVID-19, поможет сгладить эффект повторного и последующих постковидных синдромов.

Как уточнил эксперт, остаточные силы защиты организма зависят от времени, прошедшего с выздоровления, а также от конкретного варианта вируса. Важно и то, какие повреждения организму человека нанесло первое заболевание, чем он болел до коронавируса, его возраст и “износ организма”, считает врач.

Стоит ожидать, что в случае первоначальных серьёзных повреждений лёгких или мозга новый удар будет направлен опять по ним, пишет vesti.ru.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md