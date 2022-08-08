Тяжесть постковидного синдрома зависит от иммунитета

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Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, что сильный иммунитет, оставшийся у человека после перенесённого COVID-19, поможет сгладить эффект повторного и последующих постковидных синдромов.

Как уточнил эксперт, остаточные силы защиты организма зависят от времени, прошедшего с выздоровления, а также от конкретного варианта вируса. Важно и то, какие повреждения организму человека нанесло первое заболевание, чем он болел до коронавируса, его возраст и “износ организма”, считает врач.

Стоит ожидать, что в случае первоначальных серьёзных повреждений лёгких или мозга новый удар будет направлен опять по ним, пишет vesti.ru.

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