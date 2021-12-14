Тянут резину на себя

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Граждан Молдовы задушат не только тарифами, но и вредными выбросами

На заседании парламента 9 декабря парламентское большинство, состоящее из депутатов партии «Действие и солидарность», приняло в первом чтении поправки в действующее законодательство в области охраны окружающей среды, которые предусматривают снятие запрета на сжигание резиновых автомобильных шин.

Нездоровый проект

Абсолютно не понятно, почему при таком огромном количестве экономических и социальных проблем в стране, которые требуют немедленного решения, «пасовцы» в числе приоритетных взялись внести изменения в Закон об охране окружающей среды и в Закон об отходах, позволяющие утилизировать старые покрышки. Автор проекта, представляя документ на заседании парламента, аргументировала предложение о снятии запрета на сжигание автомобильных шин тем, что это позволит расширить способы утилизации отходов.

– Мы должны взять на вооружение практику других стран, которые внедряют решения, позволяющие не складировать отходы на свалках, представляющих опасность для здоровья, – заявила на заседании вице-председатель парламентской комиссии по окружающей среде и региональному развитию Инна Кошеру.

Проект вызвал острую критику оппозиции, которая обвинила правящее большинство в скрытых интересах, заметив, что впоследствии всё может закончиться тем, что в страну разрешат ввозить из ЕС отслужившие свой срок автопокрышки. Следует заметить, что тревога оппонентов партии власти не напрасна, так как несколько лет назад подобное предложение от еврокураторов уже поступало.

Депутат фракции социалистов Раду Мудряк сказал, что с 2017 по 2019 год, в бытность его председателем парламентской комиссии по окружающей среде, тогдашний режим пытался протащить в законы поправки, позволяющие сжигать шины.

– В июне 2019 года с этим намерением пришёл бывший заместитель министра сельского хозяйства и окружающей среды, который является нынешним министром. У нас была тысяча аргументов в пользу того, что в этом нет необходимости, мы пришли с поправкой, и мы все вместе приняли этот закон, чтобы не возник вопрос о сжигании шин, – сказал в своём выступлении Р. Мудряк.

Депутат PAS же стала заверять оппозицию в том, что они не разрешат ввоз использованных шин из Европы, а лишь позволят резинскому заводу сжигать авторезину для производства цемента.

– Ежегодно в Молдове появляется от 6 до 8 тыс. тонн изношенных шин. Предлагаемые решения строго соответствуют требованиям защиты окружающей среды. Мы запрещаем сжигание опасных отходов, а использованные шины являются не опасным материалом, а источником энергии. Сам процесс будет производиться только при соблюдении строгих условий на сжигающих установках при температуре 1100 градусов. Все установки должны быть оснащены фильтрами, – ответила депутат PAS И. Кошеру.

При сжигании автопокрышек выделяется 23 токсичных вещества, в том числе углекислый газ, окись серы и азота, свинец, ртуть и другие вещества, почти половина из них – канцерогенные соединения.

Ценник для безвозмездного

А между тем специалисты в области окружающей среды говорят, что при сжигании автопокрышек выделяется 23 токсичных вещества, в том числе углекислый газ, окись серы и азота, свинец, ртуть и другие вещества, почти половина из них – канцерогенные соединения. В зависимости от характера и направления ветра эти вредные вещества могут разноситься на расстояние более 160 км.

Но никакие доводы оппозиции не заставили парламентское большинство отказаться от предложенных ими поправок, и они проголосовали за них в первом чтении.

Новость о сжигании шин вызвала критику и у населения. Люди возмущены тем, что действующая власть намеренно идёт на убийство природы и человека. Что сначала задушили тарифами, а сейчас хотят травить вредными выбросами. Не надо быть великим стратегом, чтобы не понимать, что гранты Молдове Европа даёт не от щедрости, а взамен на какие-то условия. У всего безвозмездного есть свой ценник.

Анастасия Погодина