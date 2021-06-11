Тяга к алкоголю толкнула на преступление: злоумышленница обокрала приятеля

Тяга к алкоголю толкнула на преступление: злоумышленница обокрала приятеля

46-летнюю каменчанку подозревают в краже и грабеже. На преступления женщина пошла ради выпивки.

Подозреваемая проникла в подвальное помещение частного дома, пока хозяев не было дома. Злоумышленница похитила несколько литров спиртного. А ещё через день, пишет mvdpmr.org, ограбила человека.

Повстречав знакомого на улице, уговорила купить ей водки, чтобы опохмелиться. Общение продолжили в недостроенном доме. Улучив момент, когда мужчина вышел, правонарушительница стала проверять карманы его куртки. За этим занятием её и застал приятель. Тогда женщина убежала, забрав деньги, которые нашла в чужой верхней одежде. На добытые преступным путём средства купила ещё спиртного.

По обоим преступлениям проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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