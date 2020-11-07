Женщину ждёт суд за убийство сожителя

Женщину ждёт суд за убийство сожителя

49-летняя жительница Тирасполя во время распития спиртных напитков поссорилась с сожителем и нанесла ему ножевое ранение.

Прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть 38-летнего мужчины. Обвиняемая, пытаясь уйти от ответственности, сказала, что её сожитель неоднократно высказывал суицидальные мысли и в тот день сам нанёс себе смертельное ранение. Следствие данный факт опровергло.

Доказательства причастности женщины к совершению указанного преступления собраны в достаточном объёме. Уголовное дело, пишет novostipmr.com, направлено в суд.

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