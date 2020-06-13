Тираспольчанка зарезала сожителя во время пьяной ссоры

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Прошлым вечером в жилом доме в Тирасполе произошло убийство. О происшествии в милицию сообщили врачи “скорой”, прибывшие на вызов.

Правоохранители установили, что в процессе совместного распития спиртных напитков между 50-летней женщиной и её 39-летним сожителем произошла ссора. Гражданская жена, пишет mvdpmr.org, нанесла мужчине удар ножом в область грудной клетки. Женщина вызвала “скорую”, но спасти пострадавшего не удалось – он скончался до приезда врачей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Предполагаемое орудие преступления изъято, подозреваемая находится под стражей.

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