Тираспольчанка получила перелом после конфликта с родственницей

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Тираспольские правоохранители получили сообщение от 41-летней горожанки о том, что супруга её брата причинила телесные повреждения заявительнице.

Как выяснилось, пишет mvdpmr.org, между женщинами существует давний конфликт. Под воздействием алкоголя 26-летняя невестка решила выяснить отношения. Итог ссоры – перелом плечевой кости у хозяйки квартиры.

По данному факту проводится проверка, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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