Тираспольчанка нашла в квартире сына труп мужчины

Женщина обратилась к правоохранителям. Личность умершего человека, а также сведения о подозреваемом установили оперативники. Приятеля хозяина квартиры задержали.
Выяснилось, что в один из дней, когда владелец жилья отсутствовал, он привёл к нему домой своего нового знакомого. Между мужчинами произошла ссора. 51-летний неоднократно судимый подозреваемый несколько раз ударил по голове товарища и ушёл.
Вскрытие показало, что потерпевший скончался от последствий полученных травм. Подозреваемый находится под стражей.
Возбуждено уголовное дело, все обстоятельства выясняются.
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