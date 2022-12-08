Тираспольчанка нашла в квартире сына труп мужчины

Тираспольчанка нашла в квартире сына труп мужчины

Женщина обратилась к правоохранителям. Личность умершего человека, а также сведения о подозреваемом установили оперативники. Приятеля хозяина квартиры задержали.

Выяснилось, что в один из дней, когда владелец жилья отсутствовал, он привёл к нему домой своего нового знакомого. Между мужчинами произошла ссора. 51-летний неоднократно судимый подозреваемый несколько раз ударил по голове товарища и ушёл.

Вскрытие показало, что потерпевший скончался от последствий полученных травм. Подозреваемый находится под стражей.

Возбуждено уголовное дело, все обстоятельства выясняются.

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