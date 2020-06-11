Тираспольчанка нашла у дома труп мужа. Рассматривается версия убийства

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В ночь на 11 июня в милицию Тирасполя поступило сообщение о том, что во дворе частного дома найдено тело 43-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

Как выяснилось, в этом дворе находится заброшенная стройка, а погибший регулярно приходил сюда кормить собаку. Накануне происшествия мужчина отправился на стройку, но домой так и не вернулся. Тревогу забила его жена. Она сама начала поиски, и на участке обнаружила тело. Там же было обнаружено предполагаемое орудие убийства – лопата. На теле мужчины – многочисленные травмы головы и шеи.

По факту убийства, пишет mvdpmr.org, возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

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