Тираспольчанину грозит уголовная ответственность за мошенничество

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В Тирасполе завершили расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 43-летнего мужчины. Он обвиняется в трёх эпизодах мошенничества.

В 2016 году с заявлениями на противоправные действия гражданина обратились три потерпевшие, у которых он обманным путём похитил денежные средства. Как выяснилось, мужчина создавал имидж успешного человека со связями и этим пользовался для достижения своих корыстных целей.

Одной из потерпевших он обещал организовать работу по ремонту кровли, пишет novostipmr.com. За материал и работы взял у заказчицы крупную сумму денег, но ремонт крыши так и не был выполнен.

Вторую потерпевшую мошенник убедил в том, что поможет решить вопрос с оформлением наследства на квартиру. В итоге он похитил принадлежащие потерпевшей 1 187 долларов.

Ещё одной жертвой мошенника стала женщина, сын которой находился под стражей. Подсудимый вызвался оказать содействие в его освобождении. В результате сын женщины был приговорён к сроку, а мошенник выманил у потерпевшей 2 600 долларов.

С 2016 года обвиняемый скрывался от правоохранительных органов. Летом 2020 года его задержали. Мужчина содержится под стражей, уголовное дело передано в суд.

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