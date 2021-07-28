Тираспольчанина осудили на семь лет за крупное хищение

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36-летний мужчина осуждён за хищение имущества в особо крупном размере.

Несколькими годами ранее гражданин заведовал складом по изготовлению ритуальной атрибутики в похоронном бюро. Мужчина регулярно вывозил и продавал памятники, комплектующие к ним и оборудование сторонним частным конторам, пишет novostipmr.com. В общей сложности, подсудимый вывез более 60 комплектов памятников, 90 гробов и иных комплектующих, чем причинил собственнику крупный материальный ущерб.

После совершения преступления обвиняемый покинул территорию Приднестровья и был объявлен в розыск. В июле прошлого года мужчину задержали и заключили под стражу. Тираспольский суд признал его виновным и назначил наказание в виде семи лет лишения свободы.

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