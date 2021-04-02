Тираспольчанина будут судить за серию автоугонов

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В Тирасполе завершили расследование уголовного дела в отношении 19-летнего юноши. Он обвиняется в серии угонов автомобилей, покушении на угон и похищении личных документов.

По данным следствия, автоинспекторы остановили автомобиль ВАЗ на одной из улиц города. За рулём находился молодой человек с явными признаками алкогольного опьянения. Документы на автомобиль отсутствовали.

Вскоре поступила информация об угоне данной машины, пишет novostipmr.com. Выяснилось, что парень решил воспользоваться чужим транспортным средством, чтобы добраться до дома.

Позже была установлена причастность обвиняемого к серии аналогичных преступлений. Во всех случаях это были автомобили ВАЗ, которые он вскрывал различными способами, при этом каждый раз молодой человек совершал преступления в состоянии алкогольного опьянения. Из салона одного из авто он похитил оставленное владельцем портмоне с документами.

Парень полностью признал свою вину. Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд.

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