Тираспольчанин утонул в Днестре

Тираспольчанин утонул в Днестре

Вечером в воскресенье, 10 июля, в селе Терновка на берегу Днестра, в районе острова, отдыхали двое мужчин. После очередной рюмки товарищи решили освежиться в реке. Один из них вышел на берег и отправился домой, а его приятель, 58-летний тираспольчанин, долго не выходил из воды.

Отдыхающие рядом люди через некоторое время забеспокоились и сообщили по телефону 102 о случившемся. Для оказания помощи сотрудникам милиции в поиске пропавшего была направлена водолазная группа ГУпЧС. Тело мужчины было обнаружено в 15 метрах от берега в яме на трёхметровой глубине, сообщает пресс-центр МВД Приднестровья.

Спасатели напоминают: купание в нетрезвом состоянии опасно для жизни.

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