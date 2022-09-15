Тираспольчанин украл телефон после отказа владельца на его продажу

Тираспольчанин украл телефон после отказа владельца на его продажу

К правоохранителям обратился 18-летний тираспольчанин с заявлением, что у него из дома украли телефон. 

Пропал не только сам аппарат, но и зарядное устройство к нему. Сумма ущерба составила 1855 приднестровских рублей. Осмотр места происшествия показал, что неизвестный проник внутрь жилого помещения через балконную дверь.

В число подозреваемых попал знакомый заявителя, который за несколько дней до пропажи мобильного терминала неоднократно просил его продать. Получив отказ, молодой человек решился на кражу.

Оперативники задержали 21-летнего подозреваемого, а также его ранее судимого 30-летнего подельника. Оба находятся под стражей. Им грозит до 6 лет лишения свободы.

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