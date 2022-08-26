Тираспольчанин решил доехать до дома на чужом велосипеде

Тираспольчанин решил доехать до дома на чужом велосипеде

В милицию обратился мужчина: со стоянки возле магазина пропал его велосипед. Хозяин не стал его пристёгивать, надеялся, что в людном месте никто не посмеет взять чужое.

Через несколько часов удалось установить место нахождения подозреваемого. Им оказался 42-летний ранее неоднократно судимый житель Тирасполя. Как он сам пояснил, был подвыпивший, увидел велосипед и решил не идти домой пешком, а доехать, пишет mvdpmr.org.

Имущество изъято, по факту кражи возбуждено уголовное дело.

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