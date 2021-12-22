Тираспольчанин ради алкоголя украл холодильник

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С заявлением в милицию обратилась тираспольчанка. Она сообщила, что из дома её покойного родственника пропал холодильник.

Вскоре был установлен подозреваемый – 44-летний горожанин, проживающий во второй половине дома. Как выяснилось, мужчина отмечал свой день рождения, а утром следующего дня искал деньги, чтобы купить ещё спиртного, пишет mvdpmr.org.

То, что в соседской половине дома никто не проживает, он знал. Через окно проник в чужие владения и вытащил технику. Похищенное успел продать, а на вырученные деньги продолжил праздновать с приятелями.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан, устанавливаются все обстоятельства преступления.

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