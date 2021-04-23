Тираспольчанин проведёт почти 15 лет в тюрьме за мошенничество и убийство

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35-летний житель Тирасполя разработал ряд мошеннических схем, целью которых было незаконное приобретение права на чужое имущество, а также получение денежной выгоды путём совершения фиктивных сделок купли-продажи недвижимости.

Гражданин стал собственником квартиры, войдя в доверие и обманув собственника, пишет novostipmr.com. В собственности злоумышленника незаконно могла оказаться ещё одна квартира, однако действия правонарушителя пресекли правоохранители.

Кроме того, в 2018 году этот же человек решил приобрести у частного лица автомобиль, заплатив при этом только часть средств. Чтобы не возвращать оставшиеся деньги, тираспольчанин решился на убийство. Он пригласил владельца автомобиля в гаражное помещение и задушил, а труп сбросил в высохший колодец и засыпал строительным мусором.

По данному факту возбудили уголовное дело. Суд признал гражданина виновным и приговорил к 14,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества и отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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