На почве ревности: мужчина избил сожителя бывшей супруги

На почве ревности: мужчина избил сожителя бывшей супруги

Врачи сообщили в милицию о пациенте с множественными травмами головы.

Правоохранители установили: всё произошло в селе Суклея. В дом к своей бывшей жене проник мужчина. В этот момент женщина и её сожитель спали. Разогретый алкоголем и вооружённый металлическим прутом, ревнивец начал наносить удары по голове сопернику. Женщина проснулась и прогнала агрессора, после вызвала скорую помощь. Пострадавший был госпитализирован в реанимационное отделение, пишет mvdpmr.org.

Милиционерам злоумышленник пояснил: нового избранника своей бывшей жены счёл недостойным кандидатом в мужья. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью проводится разбирательство.

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