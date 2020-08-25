Тираспольчанин нашел в подсобном помещении целый арсенал боеприпасов

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Более двух тысяч патронов к автомату Калашникова, две гранаты без детонаторов, несколько ручных противотанковых гранатомётов и тротиловых шашек обнаружил 48-летний мужчина. О находке он сообщил в милицию.

Арсенал был спрятан на крыше одного из боксов станции техобслуживания. На цинковые ящики мужчина наткнулся, когда наводил порядок в подсобном помещении.

Боеприпасы были изъяты и направлены на экспертизу. Кому они принадлежат, кто и зачем их хранил, предстоит выяснить оперативникам, пишет mvdpmr.org.

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