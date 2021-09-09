Тирасполь накрыло дымом из-за пожара на свалке

Тирасполь накрыло дымом из-за пожара на свалке

Сотрудники пожнадзора обратили внимание на густой дым, который рано утром объял Тирасполь. Как оказалось, причиной стало тление на свалке бытовых отходов недалеко от села Бычок.

Накануне охранник территории заметил задымление, о чём сообщил руководству. Последнее решило справиться с ЧП самостоятельно, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Внутреннее звено пожаротушения предприятия борется с тлением на участке 200 кв.м. Задействована спецтехника: бульдозеры, поливомоечные машины и самосвалы. Дымящуюся свалку засыпают глиняным настилом.

Проводится разбирательство. Причина возгорания устанавливается.

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