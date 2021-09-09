Тирасполь накрыло дымом из-за пожара на свалке

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Сотрудники пожнадзора обратили внимание на густой дым, который рано утром объял Тирасполь. Как оказалось, причиной стало тление на свалке бытовых отходов недалеко от села Бычок.

Накануне охранник территории заметил задымление, о чём сообщил руководству. Последнее решило справиться с ЧП самостоятельно, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Внутреннее звено пожаротушения предприятия борется с тлением на участке 200 кв.м. Задействована спецтехника: бульдозеры, поливомоечные машины и самосвалы. Дымящуюся свалку засыпают глиняным настилом.

Проводится разбирательство. Причина возгорания устанавливается.

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