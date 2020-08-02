Тесты на COVID-19 будут проводить за счет медполиса

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Тесты на выявление COVID-19 и наличие антител будут осуществляться за счет медицинского полиса. Правительство расширило список медуслуг для застрахованных лиц, предоставляемых в рамках единой программы обязательного медицинского страхования.

Документ разработан Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты и предусматривает включение в программу лабораторных исследований биологических материалов для выявления вируса SARS-CoV-2 IgG.

Также правительство покроет расходы на общественный городской и междугородний транспорт (туда-обратно) для пациентов, которые нуждаются в курсе лечения радиотерапии. Расходы на 10 тысяч курсов лечения составляют 1,8 млн леев, пишет ntv.md.

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