Тесты и вакцина от коронавируса: президент рассказал, как обстоит ситуация (ВИДЕО)

0

С марта по сегодняшний день в Молдове было проведено порядка 170 тысяч тестов на коронавирус. В настоящее время в нашей стране есть примерно 100 тысяч тестов, а еще 130 тысяч будут доставлены в республику в ближайшее время. Об этом на брифинге для прессы после заседания ВСБ заявил Игорь Додон.

Глава государства отметил, что в настоящее время ведется серьезная подготовка к сезонной вакцинации от гриппа, так как это существенно снизит риски заболеваемости граждан в холодный период года. В то же время, рассказал он, Молдова подала заявку в ВОЗ на получение вакцины от коронавируса, как только таковая появится.

– Идея, которая была раньше, что “мы заболеем, у нас появятся антитела и всё это закончится”, – не работает. Мы должны заботиться о себе. Мы сделаем всё возможное, чтобы вакцина от коронавируса появилась как можно быстрее в нашей стране и все желающие смогли бы её сделать, – подытожил он.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.