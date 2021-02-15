Тестирование системы электронного билета в транспорте Кишинёва начнется в марте

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Пилотный проект по внедрению системы электронной оплаты проезда в муниципальном общественном транспорте стартует в середине марта. Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан. Он отметил, что проект будет тестироваться в 90 троллейбусах (№10, 22, 30, 32) и 46 автобусах (№2, 5, 9, 19, 26 и 33), и продлится 6 месяцев после запуска.

На текущей неделе состоится новое заседание со всеми ответственными за этот процесс. Предстоит доработать несколько сценариев, чтобы охватить все категории граждан, включая людей, у которых есть абонемент на проезд в общественном транспорте, и тех, кто пользуется льготами на поездки в общественном транспорте. А до тех пор Главное управление общественного транспорта и путей сообщения, МП “Управление электротранспорта Кишинева” и МП “Городской автобусный парк” заключат договоры с операторами, работники муниципальных транспортных предприятий пройдут обучение, а в автобусах и троллейбусах будет установлено электронное оборудование.

Проект по внедрению системы электронной оплаты проезда в муниципальном общественном транспорте будет реализован на основе государственно-частного партнерства, – уточнил Ион Чебан.

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