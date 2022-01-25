Тестирование на COVID-19 в палатках проводится по направлению от врача

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Генеральный примар муниципия Ион Чебан выступил с разъяснениями касательно работы палаток для тестирования на коронавирус, установленных у столичных поликлиник.

Так, он уточнил, что палатки призваны уменьшить очереди, которые формируются в поликлиниках в связи с большим количеством заявок на тестирование на COVID-19. Тестирование проводится бесплатно по направлению от семейного врача.

– Из-за опубликованной накануне информации люди выстроились у этих палаток, думая, что они для массового тестирования населения. Хотя нам бы этого очень хотелось, у муниципалитета нет таких возможностей, так как тесты, предлагаемые муниципальным учреждениям, предоставляются Министерством здравоохранения, – отметил Чебан.

Список пунктов тестирования с адресами, местонахождением и контактными телефонами центров семейных врачей опубликован на сайте примарии Кишинёва.

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