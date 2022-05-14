Тест на ВИЧ можно сделать бесплатно в любом центре семейных врачей Кишинева

0

Желающие сделать бесплатный тест на ВИЧ могут обратиться в любой центр семейных врачей муниципия Кишинев. В столице была запущена инициатива по поощрению тестирования на вирус ВИЧ “Test Drive” с участием муниципальных государственных учреждений и представителей частного сектора, проект, реализованный Общественной ассоциацией “Позитивная инициатива”.

Эта мера направлена на то, чтобы держать инфекцию под контролем и предотвратить новые случаи заболевания. Присутствовавший на мероприятии примар Кишинева Ион Чебан пригласил команду примарии присоединиться к кампании и пройти тестирование на ВИЧ, чтобы показать, что все несут ответственность, и этот шаг государственных служащих станет примером для других членов общества. Градоначальник призвал граждан проявлять терпимость к ВИЧ-инфицированным или больным СПИДом, потому что болезнь контролируется с помощью лечения и эти люди могут вести обычную жизнь вместе с другими членами общества.

– Кишинев – наш общий город. Это значит, что наше отношение друг к другу должно быть инклюзивным, а подходы позитивными. Мы должны быть максимально терпимыми и на собственном примере доказать это. Все действия, которые мы предпринимаем, являются способом инвестирования в безопасное и здоровое настоящее и будущее наших жителей, – добавил Ион Чебан.

В 2020 – 2021 годы был утвержден Муниципальный план действий по профилактике и контролю ВИЧ/СПИДа, инфекций, передаваемых половым путем, туберкулеза и вирусного гепатита, реализованного при финансовой поддержке муниципального бюджета, включающий конкретные цели, задачи и мероприятия по информированию и профилактике, а также показателям эффективности.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.