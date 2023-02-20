“Тесла” насмерть сбила велосипедиста

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Авария произошла на автодороге, ведущей из Тирасполя в Григориопольский район.

28-летний мужчина за рулём “Теслы” совершил наезд на велосипедиста, который двигался в попутном направлении. Водитель вызвал “скорую” и правоохранителей. На место ДТП прибыла и следственно-оперативная группа.

Медики констатировали смерть мужчины. В настоящее время правоохранители устанавливают личность погибшего.

Водитель рассказал, что на неосвещённом участке дороги не заметил ехавшего велосипедиста. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Разбирательство по факту ДТП продолжается.

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