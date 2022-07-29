Территорию у памятника болгарским ополченцам в парке «Шипка» реабилитируют (ФОТО)

Территорию у памятника болгарским ополченцам в парке «Шипка» реабилитируют (ФОТО)

Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан.

По его словам, второй этап реабилитации парка «Шипка» на улице Н. Димо предусматривает восстановление зоны возле памятника болгарским ополченцам.

В настоящее время здесь ведутся работы по демонтажу старого покрытия, затем будет уложена новая тротуарная плитка. Также продолжается укладка покрытия на аллеях в направлении улиц Т. Владимиреску и Д. Рышкану. Кроме того, ведётся ремонт тротуаров на улицах Н. Димо и А. Сахарова.

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