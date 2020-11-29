Территориальные кассы соцстрахования не будут выдавать справки на бумажном носителе

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С 1 декабря территориальные кассы социального страхования не будут выдавать справки на бумажном носителе для предоставления в различные государственные учреждения. В пресс-релизе ведомства уточняется, что публичные власти могут получить необходимую информацию посредством доступа к данным, имеющимся у НКСС, при поддержке Агентства электронного управления.

Запрашивающие учреждения будут взаимодействовать на Общей технологической платформе обмена данными MConnect, пишет ipn.md. Доступ к необходимым данным через эту систему снижает административное бремя для граждан и помогает быстрее решать их проблемы, обеспечивая более эффективную связь между учреждениями и их бенефициарами. Граждане будут предоставлять публичным властям персональные данные только один раз, а публичные учреждения будут использовать эти данные для предоставления публичных услуг.

Заявители по-прежнему смогут получить в НКСС или её территориальных подразделениях справки для их предъявления за рубежом, пишет источник.

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