“Термоэлектрика”: Управдомы могут подавать заявки на отключение от отопления

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В связи с благоприятной погодой управляющие домами, подключёнными к централизованной системе отопления, могут отключать или минимизировать потребление тепловой энергии. Таким образом будет достигнут тепловой комфорт, а также приняты меры по экономии энергоресурсов. Об этом сообщили в пресс-службе АО “Термоэлектрика”.

Процедура отключения от отопления очень проста – администратору дома достаточно уведомить об этом поставщика тепловой энергии по телефону или лично подать заявку в территориальное отделение компании.

Номера территориальных отделений:

Чеканы – 022 335 132;

Центр– 022 274 098;

Рышкановка – 022 442 375;

Ботаника – 022 779 411;

Буюканы – 022 751 529.

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