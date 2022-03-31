“Термоэлектрика”: Управдомы могут подавать заявки на отключение от отопления

В связи с благоприятной погодой управляющие домами, подключёнными к централизованной системе отопления, могут отключать или минимизировать потребление тепловой энергии. Таким образом будет достигнут тепловой комфорт, а также приняты меры по экономии энергоресурсов. Об этом сообщили в пресс-службе АО “Термоэлектрика”.
Процедура отключения от отопления очень проста – администратору дома достаточно уведомить об этом поставщика тепловой энергии по телефону или лично подать заявку в территориальное отделение компании.
Номера территориальных отделений:
- Чеканы – 022 335 132;
- Центр– 022 274 098;
- Рышкановка – 022 442 375;
- Ботаника – 022 779 411;
- Буюканы – 022 751 529.
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