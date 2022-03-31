“Термоэлектрика”: Управдомы могут подавать заявки на отключение от отопления

“Термоэлектрика”: Управдомы могут подавать заявки на отключение от отопления

В связи с благоприятной погодой управляющие домами, подключёнными к централизованной системе отопления, могут отключать или минимизировать потребление тепловой энергии. Таким образом будет достигнут тепловой комфорт, а также приняты меры по экономии энергоресурсов. Об этом сообщили в пресс-службе АО “Термоэлектрика”. 

Процедура отключения от отопления очень проста – администратору дома достаточно уведомить об этом поставщика тепловой энергии по телефону или лично подать заявку в территориальное отделение компании.

Номера территориальных отделений:

  • Чеканы – 022 335 132;
  • Центр–  022 274 098; 
  • Рышкановка –  022 442 375;
  • Ботаника – 022 779 411; 
  • Буюканы – 022 751 529.

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