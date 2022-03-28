“Термоэлектрика” призывает управляющих домами регулировать потребление теплоэнергии

“Термоэлектрика” призывает управляющих домами регулировать потребление теплоэнергии

Учитывая благоприятные погодные условия, АО “Термоэлектрика” призывает управляющих жилищным фондом убавить отопление или, по необходимости, отключать его в течение дня и/или ночи. 

– “Термоэлектрика” круглый год обеспечивает беспрерывную подачу тепловой энергии и горячей воды до точки подключения дома, а управляющие после консультации с жильцами могут прекращать подачу теплоносителя в дневное и ночное время или регулировать потребление тепловой энергии, – говорится в сообщении поставщика.

Жителям советуют обращаться к управляющим, если в квартирах становится слишком жарко.

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