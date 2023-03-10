“Термоэлектрика” призывает управляющих домами регулировать потребление теплоэнергии

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Учитывая благоприятные погодные условия, АО “Термоэлектрика” призывает управляющих жилищным фондом регулировать подачу теплоснабжения, чтобы обеспечить жильцам комфорт и избежать перерасхода тепловой энергии.

“Термоэлектрика” обеспечивает беспрерывную подачу тепловой энергии и горячей воды до точки подключения дома, а управляющие после консультации с жильцами могут прекратить подачу теплоносителя в дневное и ночное время или регулировать потребление тепловой энергии. Потребителям советуют обращаться к управляющим, если в их квартирах становится слишком жарко.

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