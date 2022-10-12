“Термоэлектрика” переходит на мазут

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АО “Термоэлектрика” объявило о проведении необходимых работ по переводу теплоэлектростанции “Sursa I” на смешанное использование мазута и природного газа.

Согласно сообщению компании, с 11 октября ТЭЦ перешёл на режим работы, основанный на использовании в качестве топлива мазута, с минимальным задействованием природного газа в технологическом процессе, пишет moldpres.md.

– Пока электростанция работает на основе режима, позволяющего при необходимости увеличить тепловую и электрическую нагрузку, — отмечают в “Термоэлектрика”.

Теплоэлектроцентраль “Sursa I” является основным источником производства тепловой и электрической энергии АО “Термоэлектрика” и важным энергетическим объектом страны. Она обеспечивает производство тепловой и электрической энергии в режиме когенерации, предполагающем производство двух видов энергии (тепловой и электрической) на основе одного и того же топлива.

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