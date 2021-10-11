“Термоэлектрика”: к отоплению в Кишинёве подключены уже 106 объектов

Пресс-служба компании “Термоэлектрика” сообщает, что процедура подключения к отоплению в столице уже идёт полным ходом. Так, на сегодняшний день к услуге были подключены 106 объектов, администраторы которых отправили соответствующие заявки.
Среди них:
- Детские сады – 25 из 143;
- Школы – 9 из 162;
- Медицинские учреждения – 10 из 72;
- Многоэтажки – 36 из 2845;
- Частные дома – 8 из 313;
- экономические агенты – 17 из 795.
“Термоэлектрика” подключает объекты к отоплению по запросу администраторов, в том числе детские сады, больницы, хозяйствующие субъекты или многоквартирные дома. Сразу после оформления заявки специалисты проверяют возможность подключения. В среднем эта процедура занимает около 3-х часов.
Стоит отметить, что “Термоэлектрика” в Кишинёве обеспечивает теплоэнергией и горячим водоснабжением более 4400 зданий.
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