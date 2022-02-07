“Termoelectrica” рекомендует управляющим регулировать подачу отопления в домах

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АО “Termoelectrica” рекомендует управляющим жилищным фондом систематически контролировать показатели и по необходимости регулировать температуру в жилых домах.

– Если в течение дня температура высокая и батареи перегреваются, мы рекомендуем жильцам обратиться к управляющему жилищным фондом или, в зависимости от обстоятельств, к работникам “Termoelectrica” для корректировки потребления тепловой энергии, – говорится в сообщении учреждения.

Для связи с поставщиком можно обратиться в колл-центр по номерам 1300 или 022 447 447 или воспользоваться приложением Viber – 069-444-144, пишет moldpres.md.

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